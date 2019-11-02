Мусави: 140 иранских городов заключили побратимские договоры с различными иностранными городами

По словам Мусави, сегодня дипломатия занимается решением вопросов развития человеческого потенциала, взаимодействия между людьми, бизнесом, научно-техническим сотрудничеством, борьбой с бедностью, решением глобальных проблем, таких как терроризм и окружающая среда.

Он отметил, что сегодня широкий спектр активистов вышел на дипломатическую арену и использует инструменты диалога, переговоров, компромисса для решения различных вопросов.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Ирана, на сегодняшний день были заключены более 2500 побратимских договоров между различными городами мира.

"В последние 40 лет были заключены 140 побратимских договоров между иранскими и иностранными городами из 5 континентов", уточнил Мусави.

" Это означает, что Исламская Республика привержена народной, общественной и городской дипломатии, а также общению с другими общинами и городами по всему миру, которые соответствуют природе и подходам Исламской революции", добавил Мусави.

По его словам, основная цель исламской революции — донести послание мира, дружбы, взаимодействия и справедливости всему миру.

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