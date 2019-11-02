Иран и Греция обсудили развитие сотрудничества

Как следует из сообщения пресс-службы дипмиссии Ирана, генсек МИД Греции заявил, что Афины выступают против попыток навязать западную демократию другим странам.

"Что касается прав человека, то необходимо серьезно учитывать ценности и нормы каждой страны", подчеркнул он.

Иранский посол, в свою очередь, заявил, что ирано-греческие отношения опираются на древнюю историю, общую культуру, и цивилизацию, что содействуют дальнейщему укреплению связей между двумя странми.

Надери выразил надежду, что в период его пребывания на этом посту его деятельность откроет новую страницу в ирано-греческих отношениях.

Он отметил,что к сожалению, права человека стали большей частью политическим инструментом, добавив, что доброжелательность резолюций по правам человека подвергается серьезным сомнениям.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

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