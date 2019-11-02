Иран и США снимают совместный фильм

Режиссером и автором сценария фильма выступает Марьям Прибанд. В фильме снимаются ведущие иранские, американские и иностранные актеры — Гоухар Хейрандиш, Хамид Рази. Реза Мусави, Нима Джафари, Руди Янгблад, Дэниел Болдуин, Вики Дали, Шеннон Мюррэй и Айрин Миракл.
Фильм рассказывает об иранской семье, вовлеченной в приключения, однако каждому члену семьи необходимо сначала разобраться со своими проблемами. Более подробная информация о содержании фильма не распространяется.
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