Иран и США снимают совместный фильм

Илам, 30 октября, ИРНА - Гендиректор Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму иранской провинции Илам Абдолмалек Шанбезаде заявил, что экспорт изделий кустарного промысла в Ирак за первые шесть месяцев этого года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.