2 нояб. 2019 г., 16:11
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News Code: 83539074
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Иран и США снимают совместный фильм

Иран и США снимают совместный фильм

Тегеран, 2 ноября. ИРНА — В штате Калифорния в США начались съемки полнометражного фильма "Сезон одуванчика" иранской женщина-режиссера Марьяма Пирбанда.

Режиссером и автором сценария фильма выступает  Марьям Прибанд. В фильме снимаются ведущие иранские, американские и иностранные актеры — Гоухар Хейрандиш, Хамид Рази. Реза Мусави, Нима Джафари, Руди Янгблад, Дэниел Болдуин, Вики Дали, Шеннон Мюррэй и Айрин Миракл.

Фильм рассказывает об иранской семье, вовлеченной в приключения, однако каждому члену семьи необходимо сначала разобраться со своими проблемами. Более подробная информация о содержании фильма не распространяется.

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