2 нояб. 2019 г., 15:34
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News Code: 83539030
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Южная Африка выразила готовность к обмену туристами с Ираном

Южная Африка выразила готовность к обмену туристами с Ираном

Керман, 2 ноября, ИРНА – Южная Африка готова к сотрудничеству с туристическими агентствами в иранском городе Керман для обмена туристами. Об этом заявил в субботу посол ЮАР в Иране Вика Кумалуба.

"У Южной Кореи и провинции Керман общие потенциалы в таких областях, как промышленность, рудники и туризм, и они могут взаимодействовать на таких сферах", заявил он, посещая исторический базар и Сад Шахзаде в Кермане.
Посол Южной Африки также заявил о готовности страны к добыче на шахтах в Иране.

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