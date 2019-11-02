Южная Африка выразила готовность к обмену туристами с Ираном

"У Южной Кореи и провинции Керман общие потенциалы в таких областях, как промышленность, рудники и туризм, и они могут взаимодействовать на таких сферах", заявил он, посещая исторический базар и Сад Шахзаде в Кермане.

Посол Южной Африки также заявил о готовности страны к добыче на шахтах в Иране.

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