Южная Африка выразила готовность к обмену туристами с Ираном

"У Южной Кореи и провинции Керман общие потенциалы в таких областях, как промышленность, рудники и туризм, и они могут взаимодействовать на таких сферах", заявил он, посещая исторический базар и Сад Шахзаде в Кермане.
Посол Южной Африки также заявил о готовности страны к добыче на шахтах в Иране.
Керман, 2 ноября, ИРНА – Южная Африка готова к сотрудничеству с туристическими агентствами в иранском городе Керман для обмена туристами. Об этом заявил в субботу посол ЮАР в Иране Вика Кумалуба.
"У Южной Кореи и провинции Керман общие потенциалы в таких областях, как промышленность, рудники и туризм, и они могут взаимодействовать на таких сферах", заявил он, посещая исторический базар и Сад Шахзаде в Кермане.
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