2 нояб. 2019 г., 15:17
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Сирия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в области электроэнергетики

Сирия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в области электроэнергетики

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан и министр электроэнергетики Сирии Мухаммад Зухер Харбутли в Тегеране подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на развитие сирийской энергосистемы, самообеспечение и производство электротехнического оборудования в стране.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает восстановление системы электроснабжения Сирии, локализацию отрасли электрооборудования, строительство подстанций и сетей передачи и распределения.
Министр электроэнергетики Сирии сегодня на церемонии подписания меморандума заявил, что Иран способствует Сирии в восстановлении страны.
Документ также предусматривает совместные инвестиции и обмен технической информацией для строительства подстанций и возобновляемых источников энергии, восстановление и модернизацию электростанций, обеспечение запасных частей для подстанций, ремонт трансформаторов и производство электрических устройств.
Меморандум подчеркивает необходимость создания трехстороннего электрического соединения между Сирией, Ираном и Ираком, проведения краткосрочных и долгосрочных учебных курсов для повышения квалификации кадров в электротехническом секторе и разработки совместных исследовательских проектов.

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