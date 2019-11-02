Сирия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в области электроэнергетики

Меморандум о взаимопонимании предусматривает восстановление системы электроснабжения Сирии, локализацию отрасли электрооборудования, строительство подстанций и сетей передачи и распределения.

Министр электроэнергетики Сирии сегодня на церемонии подписания меморандума заявил, что Иран способствует Сирии в восстановлении страны.

Документ также предусматривает совместные инвестиции и обмен технической информацией для строительства подстанций и возобновляемых источников энергии, восстановление и модернизацию электростанций, обеспечение запасных частей для подстанций, ремонт трансформаторов и производство электрических устройств.

Меморандум подчеркивает необходимость создания трехстороннего электрического соединения между Сирией, Ираном и Ираком, проведения краткосрочных и долгосрочных учебных курсов для повышения квалификации кадров в электротехническом секторе и разработки совместных исследовательских проектов.

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