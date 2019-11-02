2 нояб. 2019 г., 14:59
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Иранский фильм завоевал 2 награды на турецком кинофестивале "Золотой апельсин"

Иранский фильм завоевал 2 награды на турецком кинофестивале "Золотой апельсин"

Анкара, 2 ноября, ИРНА – Режиссер и актер иранского фильма "Замок мечты" Реза Миркарими и Хамед Бехдад завоевал 2 награды на 56-м кинофестивале "Золотой апельсин" в Анталье.

Престижный иранский режиссер Реза Миркарими признан лучшим в номинации "Лучший режиссер в международной секции" за свою картину "Замок мечты". Хамед Бехдад также удостоен награды кинофестиваля "Золотой апельсин" за свою роль в данном фильме.


"Замок мечты" ранее также завоевал 3 награды в таких номинациях, как "Режиссура", "Лучший фильм" и "Лучший актер" в международном Шанхайском кинофестивале.
Международный антальский кинофестиваль также известен как «Золотой апельсин» — международный кинофестиваль в Турции. Крупнейший и старейший кинофестиваль в стране проводится с 1964 года осенью.

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