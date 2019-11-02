Иран заинтересован к развитию отношений с Казахстаном: Джахангири

Иранский вице-президент на встрече с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалым Абылгазиевым в кулуарах заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте назвал недавнее соглашение Ирана с ЕАЭС хорошей основой для развития отношений с союзом.

Он также призвал к активизации потенциалов двух стран в целях улучшения двусторонних отношений.

Джахангири подчеркнул необходимость развития банковского и туристического сотрудничества между Тегераном и Бишкеком, заявив, что Иран готов к упрощению визового режима с Киргизией.

"Иран может способствовать Киргизии подключить к мировым рынкам, учитывая его географическое положение, Персидский залив и Оманское море, а также объекты инфраструктуры, такие как железная дорога", отметил он.

Иранский чиновник также заявил о попытках Ирана для разрешения проблемы в отношении прямого рейса между двумя странами. Джахангири также пригласил премьер-министра Киргизии посетить Иран.

Киргизия поддерживает вступление Ирана в ШОС

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев выразил поддержку членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он также назвал неудовлетворительным объем торгового оборота двух стран учитывая огромные потенциалы Ирана в областях нефти и газа.

Объем торгового оборота между Ираном и Киргизей достиг 20 млн. долларов.

Первый вице-президент Ирана Эсках Джахангири в пятницу прибыл в Ташкент, где 1-2 ноября пройдет заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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