2 нояб. 2019 г., 13:59
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News Code: 83538819
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Иран заинтересован к развитию отношений с Казахстаном: Джахангири

Иран заинтересован к развитию отношений с Казахстаном: Джахангири

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Общие религиозные, исторические и традиционные традиции Ирана и Казахстана могут привести к расширению всеобщих связей. Об этом заявил в субботу первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

Иранский вице-президент на встрече с премьер-министром Киргизии Мухаммедкалым Абылгазиевым в кулуарах заседания Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте назвал недавнее соглашение Ирана с ЕАЭС хорошей основой для развития отношений с союзом.
Он также призвал к активизации потенциалов двух стран в целях улучшения двусторонних отношений.
Джахангири подчеркнул необходимость развития банковского и туристического сотрудничества между Тегераном и Бишкеком, заявив, что Иран готов к упрощению визового режима с Киргизией.
"Иран может способствовать Киргизии подключить к мировым рынкам, учитывая его географическое положение, Персидский залив и Оманское море, а также объекты инфраструктуры, такие как железная дорога", отметил он.
Иранский чиновник также заявил о попытках Ирана для разрешения проблемы в отношении прямого рейса между двумя странами. Джахангири также пригласил премьер-министра Киргизии посетить Иран.
Киргизия поддерживает вступление Ирана в ШОС
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев выразил поддержку членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Он также назвал неудовлетворительным объем торгового оборота двух стран учитывая огромные потенциалы Ирана в областях нефти и газа.
Объем торгового оборота между Ираном и Киргизей достиг 20 млн. долларов.
Первый вице-президент Ирана Эсках Джахангири в пятницу прибыл в Ташкент, где 1-2 ноября пройдет заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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