2 нояб. 2019 г., 12:04
Journalist ID: 2390
News Code: 83538463
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Новые санкции против строительного сектора Ирана свидетельствуют о провале дипломатии США

Новые санкции против строительного сектора Ирана свидетельствуют о провале дипломатии США

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – Действия США по введению санкций в отношении строительного сектора Ирана свидетельствуют о провале дипломатии США. Об этом заявил в субботу представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Дипломатическое ведомство США не способно предпринять никакую дипломатическую и разумную инициативу, и оно только стремится к насилию и экономическому терроризму", заявил пресс-секретарь МИД ИРИ в ответ на новые санкции США против строительного сектора Ирана.
По его словам, сегодня запугивающая дипломатия США в отношении других стран и международных организаций превратилась в глобальную дилемму.
Мусави призвал США вернуться к своим обязательствам по ядерной сделке вместо введения повторных санкций и охлократии.
Напомним, 1 ноября США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ.

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