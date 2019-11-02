Новые санкции против строительного сектора Ирана свидетельствуют о провале дипломатии США

"Дипломатическое ведомство США не способно предпринять никакую дипломатическую и разумную инициативу, и оно только стремится к насилию и экономическому терроризму", заявил пресс-секретарь МИД ИРИ в ответ на новые санкции США против строительного сектора Ирана.

По его словам, сегодня запугивающая дипломатия США в отношении других стран и международных организаций превратилась в глобальную дилемму.

Мусави призвал США вернуться к своим обязательствам по ядерной сделке вместо введения повторных санкций и охлократии.

Напомним, 1 ноября США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ.

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