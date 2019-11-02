Джахангири: ШОС играет важную роль в продвижении многостороннего подхода к международной системе

Эсках Джахангири в пятницу прибыл в Ташкент, где 1-2 ноября пройдет заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Исламская Республика Иран считает, что региональное и международное сотрудничество имеет важное значение для борьбы с терроризмом и обеспечения международного мира и безопасности, и подчеркивает коллективную конфронтацию с этим преступным явлением, а также приверженность борьбе с терроризмом и усилия по созданию мира, свободного от насилия и экстремизма», - сказал он.

Как отметил он, правительство Исламской Республики Иран сожалеет о том, что в результате политики запугивания правительства США некоторые официальные и эффективные контртеррористические организации в независимых странах обвиняются в том, что они распространяют терроризм, и при этом сталкиваются с двойными стандартами.

«Односторонние действия США, направленные на введение жестких санкций против иранской нации, являются явным примером экономического терроризма и грубых нарушений принципов международного права и Устава Организации Объединенных Наций, и, таким образом, международное сообщество несет ответственность. После выхода США из ядерной сделки, Исламская Республика Иран неоднократно заявляла о своей готовности продолжить переговоры с другими сторонами, и через год начался процесс прекращения выполнения своих обязательств по соглашения 2015 года. В случае если другая сторона выполнит свои обязательства Иран также вернется к полной приверженности обязательств», - указал он.

Первый вице-президент также пояснил, что понятно, что спасение ядерной сделки будет возможно только путем сбалансированного выполнения обязательств всеми сторонами и получения экономических выгод Исламской Республики.

«Исламская Республика Иран всегда подчеркивала безопасность на море как признанный принцип международного права. Морская система Ормузского пролива основана на «безвредном проходе» всех судов без дискриминации, и Исламская Республика Иран считает любые меры, необходимые для защиты безопасности пролива и защиты его водных границ, частью своих суверенных прав и любых мер безопасности», - добавил он.

«Ормузская мирная инициатива, представленная Президентом Исламской Республики Иран на недавней Генеральной Ассамблее ООН, дает возможность достичь прочного мира, сотрудничества и партнерства между странами региона, обеспечения безопасности передачи и доставки энергетики, а также обмена между странами в регионе. Мы ожидаем поддержки международного сообщества и региональных организаций в этом проекте, - продолжил он.

По словам Джахангири, «участие Исламской Республики Иран в рамках Шанхайской организации сотрудничества укрепит эту международную коалицию в целях содействия прочному миру и сосуществованию и создания новых возможностей для развития и повышения комфорта и удовлетворения народов в государствах-членах и во всем мире».

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