2 нояб. 2019 г., 10:38
Journalist ID: 2390
News Code: 83538270
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США нарушили международные обязательства в рамках СВПД, заявил Джахангири

США нарушили международные обязательства в рамках СВПД, заявил Джахангири

Тегеран, 2 ноября, ИРНА – США после многолетних переговоров, когда иранская ядерная сделка подошла к концу, нарушили все международные обязательства. Об этом заявил в пятницу первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на встрече с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Иранский вице-президент, который находится с визитом в Узбекистане, высоко оценил успешное проведение президентских выборов в Афганистане.
"Недавние президентские выборы в Афганистане считаются важным шагом к демократии, мы надеемся на скоре установление безопасности в дружественной стране Афганистане благодаря мерам властей страны", отметил он.
Назвав мирный процесс в Афганистане значимым вопросом, Джахангири заявил, что правительство Афганистана должно сыграть решающую роль в мирных переговорах.
Указав на соглашение Ирана, Афганистана и Индии для расширения экономического и торгового сотрудничества в порту Чабахар, иранский вице-президент заявил об интересе частного и государственного секторов страны к инвестиции в этот проект.
Иранский чиновник также призвал к развитию торговых и экономических отношений с Кабулом.
Абдулла Абдулла, в свою очередь, выразил надежду на завершение составления соглашения о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Афганистаном после начала работы нового правительства.

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