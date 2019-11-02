США нарушили международные обязательства в рамках СВПД, заявил Джахангири

Иранский вице-президент, который находится с визитом в Узбекистане, высоко оценил успешное проведение президентских выборов в Афганистане.

"Недавние президентские выборы в Афганистане считаются важным шагом к демократии, мы надеемся на скоре установление безопасности в дружественной стране Афганистане благодаря мерам властей страны", отметил он.

Назвав мирный процесс в Афганистане значимым вопросом, Джахангири заявил, что правительство Афганистана должно сыграть решающую роль в мирных переговорах.

Указав на соглашение Ирана, Афганистана и Индии для расширения экономического и торгового сотрудничества в порту Чабахар, иранский вице-президент заявил об интересе частного и государственного секторов страны к инвестиции в этот проект.

Иранский чиновник также призвал к развитию торговых и экономических отношений с Кабулом.

Абдулла Абдулла, в свою очередь, выразил надежду на завершение составления соглашения о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Афганистаном после начала работы нового правительства.

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