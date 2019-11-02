Индия и Германия в совместном заявлении призвали к мирному разрешению споров по СВПД

В совместном заявлении Индия и Германия призвали Иран быть приверженым ядерной сделке, отметив, что важные вопросы о СВПД должны быть разращены мирными путем и посредством переговоров и мер по укреплению доверия, а также усилий по снижению существующей напряженности.

Ангела Меркель прибыла в Нью-Дели вчера вечером с двухдневным визитом. Она встретилась сегодня с премьер-министром Индии и президентом страны Рам Натх Ковиндом.

США вышли из ядерной сделки в мае прошлого 2018 года, несмотря на усилия трех европейских стран и восстановил все санкции против иранской нации.

Иран всегда сохранял свою приверженность СВПД по ядерной сделке спустя год после того, как США вышли из нее.

Но после невыполнения европейцами своих обязательств по ядреной сделке и в связи с сохранением экономических выгод Ирана от СВПД Тегеран начал предпринимать шаги по частичному сокращению своих обязательств по СВПД.

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