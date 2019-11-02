Полмиллиона тонн цемента было экспортировано через границу Сарахс

В беседе с ИРНА в субботу Мустафа Насири отметил, что 75% этого количества было экспортировано в Узбекистан, а остальное - в Туркменистан и Казахстан.

«Ссылаясь на данные о железнодорожной торговле Ирана в этом году с иранской границы было экспортировано 808 тыс. тонн товаров, из которых 70% приходится на цемент», - сказал он.

«Доля экспорта из железнодорожной дороги Сарахс в общей сложности составляет около 85% от общего объема железнодорожного экспорта страны, главным образом благодаря увеличению экспорта цемента в Центральную Азию», - добавил чиновник.

По его словам, учитывая, что железнодорожный экспорт через границу Сарахс за этот период составил 683 тыс. тонн и 75% из этого объема т.е. 512 тыс. тонн приходило на цемент, большая часть которого была поставлена производителями цемента в Хорасан Разави.

Общий объем торговли, включая экспорт, импорт через Сарахс в Центральную Азию в прошлом году превысил 2 млн. тонн товаров, а транзит товаров из Центральной Азии через эту железнодорожную границу составил 1 млн. 274 тыс. тонн, что считается новым рекордом.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472