Зариф: иранцев никогда не удастся запугать

"Подвергать санкциям рабочих строительного сектора, только проявляет максимальный провал политики максимального давления. США могут ввести санкции против каждого мужчины, женщины и ребенка, однако граждане Ирана никогда не подчинятся издевательствам", написал глава МИД Ирана в Twitter.

"Вместо того, чтобы еще больше обострять свои проблемы, США должны отказаться от провальной политики и вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", отметил Зариф.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео вводит санкции в отношении строительного сектора Ирана, а также установит ряд ограничений на поставки Тегерану некоторых материалов, которые могут использоваться в ядерной и ракетной программах.

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