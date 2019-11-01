1 нояб. 2019 г., 22:12
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News Code: 83537888
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Зариф: иранцев никогда не удастся запугать

Зариф: иранцев никогда не удастся запугать

Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США оставить провальную политику, отметив, что иранцы никогда не смирятся с политикой максимального давления США.

"Подвергать санкциям рабочих строительного сектора, только проявляет максимальный провал политики максимального давления. США могут ввести санкции против каждого мужчины, женщины и ребенка, однако граждане Ирана никогда не подчинятся издевательствам", написал глава МИД Ирана в Twitter.
"Вместо того, чтобы еще больше обострять свои проблемы, США должны отказаться от провальной политики и вернуться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", отметил Зариф.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео вводит санкции в отношении строительного сектора Ирана, а также установит ряд ограничений на поставки Тегерану некоторых материалов, которые могут использоваться в ядерной и ракетной программах.
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