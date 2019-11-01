1 нояб. 2019 г., 21:35
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News Code: 83537873
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Армения намерена укреплять сотрудничество с Ираном в электроэнергетическом секторе

Армения намерена укреплять сотрудничество с Ираном в электроэнергетическом секторе

Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян Иран заявил, что Ереван и Тегеран намерены укреплять сотрудничество в энергетическом секторе.

Папикян, который находится в Тегеране для участия в 19-ой международной выставке электроэнергии IEE, заявил, что во время посещения выставки были проведены конструктивные переговоры с иранскими компаниями в сфере электроэнергии.

По его словам, в рамках визита запланированы встречи с министрами энергетики, нефти, дорог и градостроительства и внутренних дел Ирана.

Выставка IEE считается одной из самых широкомасштабных и важных выставок на Ближнем Востоке. На выставке иранским и иностранным компаниям будут предоставлены возможности представить посетителям свои достижения, а также технологии в области выработки, передачи и распределения электроэнергии. IEE дает шанс производителям оборудования, и электроэнергии показать свои достижения и обменяться опытом с другими участниками.

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