Армения намерена укреплять сотрудничество с Ираном в электроэнергетическом секторе

Папикян, который находится в Тегеране для участия в 19-ой международной выставке электроэнергии IEE, заявил, что во время посещения выставки были проведены конструктивные переговоры с иранскими компаниями в сфере электроэнергии.

По его словам, в рамках визита запланированы встречи с министрами энергетики, нефти, дорог и градостроительства и внутренних дел Ирана.

Выставка IEE считается одной из самых широкомасштабных и важных выставок на Ближнем Востоке. На выставке иранским и иностранным компаниям будут предоставлены возможности представить посетителям свои достижения, а также технологии в области выработки, передачи и распределения электроэнергии. IEE дает шанс производителям оборудования, и электроэнергии показать свои достижения и обменяться опытом с другими участниками.

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