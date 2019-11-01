Джахангири: ДАИШ пытается перебросить своих боевиков в Афганистан

"По-видимому, группировка ДАИШ, парализованная в Ираке и Сирии, пытается перебросить свои силы в Афганистан", сказал он, отметив, что правительство Афганистана должно проявлять особую чувствительность по этому вопросу и не допускать, чтобы группировка "Исламское государство" поставила под угрозу безопасность ирано-афганскую границу.

Глава исполнительной власти Афганистана, в свою очередь, заявил, что боевики ДАИШ пытаются расширить свою деятельность в восточной части Афганистана, чему необходимо помешать путем взаимного сотрудничества между Ираном и Афганистаном.

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что лидер террористической группировки ДАИШ Абу Бакр аль-Багдади убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.

По его словам, аль-Багдади подорвал пояс смертника, который он носил в тоннеле после двухчасовой перестрелки с военными США.

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