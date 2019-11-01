1 нояб. 2019 г., 19:29
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News Code: 83537808
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"Силовые машины" участвуют в реализации двух проектах в Иране

"Силовые машины" участвуют в реализации двух проектах в Иране

Тегеран, 1 ноября. ИРНА — Российская компания «Силовые машины» принимают участие в модернизации двух электростанций в Иране, заявил генеральный директор компании «TNSBP» Араш Бехбахани, которая является эксклюзивным представителем компании «Силовые машины» в Иране

По его словам, "Силовые машины" заключили с иранской стороной контракт на модернизации и финансировании (ЕРС+F- контракт «под ключ с финансированием») шести энергоблока ТЭС «Рамин» в Ахвазе.

Бехбахани также отметил, что второй проект, в котором принимают участие "Силовые машины" — это реализация план по расширению гидроэлектростанции «Готванд» на западе Ирана.

«Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Перечень основной продукции компании включает в себя современные эффективные решения для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.

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