"Силовые машины" участвуют в реализации двух проектах в Иране

По его словам, "Силовые машины" заключили с иранской стороной контракт на модернизации и финансировании (ЕРС+F- контракт «под ключ с финансированием») шести энергоблока ТЭС «Рамин» в Ахвазе.

Бехбахани также отметил, что второй проект, в котором принимают участие "Силовые машины" — это реализация план по расширению гидроэлектростанции «Готванд» на западе Ирана.

«Силовые машины» — глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Перечень основной продукции компании включает в себя современные эффективные решения для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта.

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