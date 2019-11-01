1 нояб. 2019 г., 13:46
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News Code: 83537542
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Иранец занял 28-е место среди лучших шахматистов мира

Иранец занял 28-е место среди лучших шахматистов мира

Тегеран, 1 ноября, ИРНА – Согласно последним рейтингом ФИДЕ, иранец Алиреза Фирузджа поднялся на 9 позиций и занял 28-е место среди лучших шахматистов мира.

Иранский шахматист Пархам Магсудлу также поднялся на 29 позиций и занял 51-е место в мировом рейтинге.
По данным рейтингу, Магнус Карлсен (рейтинг ФИДЕ – 2870) считается лучшим шахматистом мира.
Иранка Сара Хадем аль-Шарие (рейтинг ФИДЕ – 2491) заняла 14-е место среди лучших шахматисток мира по стандартным шахматам.
Сборная Ирана по шахматам со средним рейтингом 2569 заняла 20-е место в мировом рейтинге.

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