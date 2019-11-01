1 нояб. 2019 г., 13:28
Journalist ID: 2390
News Code: 83537511
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В Иране сообщили о связи сетей электросвязи с Ираком

В Иране сообщили о связи сетей электросвязи с Ираком

Тегеран, 1 ноября, ИРНА – Началась операция синхронизации сетей электросвязи Ирана и Ирака в пятницу с участием министром энергетики Резы Ардеканиана.

Синхронизация сетей электросвязи двух стран совершилась в целях дальнейшей стабилизации электроэнергии двух стран, позволяя экспортировать электроэнергию и удовлетворять потребности Ирана и Ирака.
Две страны также отныне могут обмениваться электроэнергией и использовать энергию друг друга в часы пик.

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