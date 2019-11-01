1 нояб. 2019 г., 12:18
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Иранский вице-президент прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств

Иранский вице-президент прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств

Тегеран, 1 ноября, ИРНА - Первый вице-президент Ирана Эсках Джахангири в пятницу прибыл в Ташкент, где 1-2 ноября пройдет заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, мэр Ташкента и посол Ирана в Узбекистане приветствовали Джахангири по прибытии в Ташкент.
Кроме участия в 18-м заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), первый вице-президент Ирана в ходе визита в Ташкент обсудит важнейшие региональные и международные вопросы с премьером страны и рядом властей других стран, участвующих в заседании.
«ШОС считается одной из важнейших организаций в Азии, члены которой являются такими странами, как Россия и Китай. Индия и Пакистан также недавно стали полноправными членами ШОС», сказал Джахангири журналистам.
Выразив интерес Исламской Республики к полноправному членству в ШОС, иранский вице-президент заявил об огромном политическом и экономическом потенциале ШОС.
Он также призвал к укреплению многостороннего подхода и региональных организаций для разрешения международных проблем.
Иранский первый вице-президент в ходе двухдневного визита также планирует посетить исторические достопримечательности Самарканда.
 

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