Иранский вице-президент прибыл в Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств

Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов, мэр Ташкента и посол Ирана в Узбекистане приветствовали Джахангири по прибытии в Ташкент.

Кроме участия в 18-м заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), первый вице-президент Ирана в ходе визита в Ташкент обсудит важнейшие региональные и международные вопросы с премьером страны и рядом властей других стран, участвующих в заседании.

«ШОС считается одной из важнейших организаций в Азии, члены которой являются такими странами, как Россия и Китай. Индия и Пакистан также недавно стали полноправными членами ШОС», сказал Джахангири журналистам.

Выразив интерес Исламской Республики к полноправному членству в ШОС, иранский вице-президент заявил об огромном политическом и экономическом потенциале ШОС.

Он также призвал к укреплению многостороннего подхода и региональных организаций для разрешения международных проблем.

Иранский первый вице-президент в ходе двухдневного визита также планирует посетить исторические достопримечательности Самарканда.

