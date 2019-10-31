31 окт. 2019 г., 12:53
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News Code: 83536604
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Иранский Санандадж включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

Иранский Санандадж включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

Санандадж, 31 октября, ИРНА - По случаю Всемирного дня городов, который отмечается 31 октября, ЮНЕСКО назначает 66 городских поселений, которые должны присоединиться к Сети творческих городов Организации, включая иранский Санандадж.

В настоящее время Сеть творческих городов насчитывает в общей сложности 246 членов.

Творческие города ЮНЕСКО обязуются поставить культуру в центр своих стратегий развития и поделиться своим передовым опытом.

Выбор Санандаджа в качестве творческого музыкального города является одним из важнейших культурных событий, которые окажут значительное влияние на развитие культурной инфраструктуры и привлечение туристов в будущем.

В рамках партнерства между ЮНЕСКО и Netexplo, праздник также будет отмечен в десяти городах, которые используют самые современные технологические инновации на службе горожан для устойчивого преобразования городов по всему миру.

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