Иранский Санандадж включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО

В настоящее время Сеть творческих городов насчитывает в общей сложности 246 членов.

Творческие города ЮНЕСКО обязуются поставить культуру в центр своих стратегий развития и поделиться своим передовым опытом.

Выбор Санандаджа в качестве творческого музыкального города является одним из важнейших культурных событий, которые окажут значительное влияние на развитие культурной инфраструктуры и привлечение туристов в будущем.

В рамках партнерства между ЮНЕСКО и Netexplo, праздник также будет отмечен в десяти городах, которые используют самые современные технологические инновации на службе горожан для устойчивого преобразования городов по всему миру.

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