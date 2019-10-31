Иран выразил готовность к конструктивному сотрудничеству с МАГАТЭ

Аббас Мусави поздравил Рафаэля Гросси с назначением на пост нового генерального директора Международного агентства по атомной энергии.

Ссылаясь на очень важную роль, которую играют государства-члены МАГАТЭ в области ядерного разоружения и нераспространения, а также развития мирного ядерного сотрудничества, Мусави выразил надежду, что это МАГАТЭ в период срока полномочий Гросси в конечном итоге будет беспристрастно и профессионально выполнять свои важные международные задачи.

«Исламская Республика Иран готова поддерживать и развивать конструктивное взаимодействие и сотрудничество на основе добросовестности и взаимного уважения с Агентством на основе его профессиональной осмотрительности и беспристрастности», - сказал он.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ назначил постпреда Аргентины Рафаэля Гросси новым генеральным директором агентства.

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