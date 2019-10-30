31 окт. 2019 г., 01:38
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Сборная Ирана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате мира во Венгрии

Сборная Ирана по вольной борьбе заняла второе место на чемпионате мира во Венгрии

Тегеран, 31 октября, ИРНА - Сборная Ирана по вольной борьбе U-23 выиграла три золотые медали, одну серебряную и две бронзовые медали и стала вице-чемпионом венгерского чемпионата мира.

28 октября на коврах "Людвика Арены" в Будапеште (Венгрия) стартовал Чемпионат мира по спортивной борьбе 2019 года среди спортсменов до 23 лет.

По окончании соревнований иранская команда финишировала на втором месте с тремя золотыми медалями Камрана Гасемпура, Моджтаба Голейдж и Амирхосейна Заре соответственно в весовых категориях 86, 97 и 125 кг, серебряной медалью Мохаммада Ноходи в весовой категории 74 кг и двумя бронзовыми медалями в Алирезы Серлака и Хоссейна Шахбази в весовых категориях 57 и 92 кг.

Российская команда с 145 очками заняла первое, а Азербайджан с 111 очками - третье места.

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