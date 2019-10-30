Ваези назвал стратегическим партнерство Ирана с Турцией

Ваези во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 96-летия образования Турции поздравил турецкое правительство и народ Турции с национальным праздником.

"У нас с Турцией стратегическое партнерство, мы близкие друзья. За последние шесть лет президенты двух стран провели 12 встреч - в Анкаре, Тегеране и на международных конференциях", сказал Ваези.

Он напомнил, что Тегеран и Анкара поставили задачу увеличить товарооборот до $30 млрд. "Недавно состоялась 27-я Совместная комиссия по сотрудничеству между Ираном и Турцией, и в ближайшие недели пройдет 6-е заседание ирано-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", указал он.

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