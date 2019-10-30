Рухани поздравил Эрдогана с национальным праздником Турции

"События в регионе в последнем десятилетии, и важную роль, которую сыграли Исламская Республика Иран и Турецкая Республика в содействии решению региональных проблем, показали, что сосуществование двух соседних стран может сыграть значительную роль в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе", говорится в послании иранского президента.

"С большой радостью посылаю вашему превосходительству и турецкому народу свои поздравления по случаю празднования 96-й годовщины образования Республики", отметил Рухани.

В послании Рухани также отмечается, что формирование ирано-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня содействует развитию отношений между двумя странами.

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