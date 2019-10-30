Бейранванд получил серебряную награду «Мечта Азии» АФК

Вратарь сборной Ирана по футболу Алиреза Бейранванд выиграл серебряную награду АФК в категории физическое лицо.

Отметим, что золотую награду получил режиссер из Непала за документальный фильм о группе девочек-подростков в отдаленном горном районе Непала.

Ежегодная награда АФК была представлена в трех категориях – корпоративная, неправительственная организация и физическое лицо. Лауреаты АФК проявили образцовую приверженность к социальному развитию при помощи футбола в качестве средства для изменения. С 2015 года его фильм представлен в более, чем 130 международных кинофестивалях и выиграл более 20 международных наград. Позже герои его фильма приняли участие в спортивном турнире в Испании.

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