Фильм иранского режиссера получил специальный приз жюри на кинофестивале «ForadCamp 2019» в Испании

Иранский документальный фильм также получил "Рейнстик" международного кинофестиваля за "личный и ландшафтный портрет, а также за человеческое и политическое измерение истории".

Фильм рассказывает об истории пожилой женщины, которая ждала 12 лет, чтобы получить разрешение для входа на остров и встретиться с его единственным жителем.

Ранее Лотус получил художественную премию на кинофестивале Big Sky и приз за лучшую режиссуру кинофестиваля в Бейруте. Он также был номинирован на основную премию на документальном фестивале Sheffield в Великобритании, кинофестивале в Лос-Анджелесе, фестивале документальных фильмов в Чешской Республике и фестиваль короткометражных фильмов в Манчестере, Великобритания.

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