Верховный лидер: главый приоритет в Ираке и Ливане — решение проблемы отсутствия безопасности

"Заботящимся в народе властям Ирака и Ливана следует понять: главный приоритет при решении проблем — это устранение опасности. Разрешить социально-бытовые проблемы населения можно только в рамках законных институтов власти", сказал Верховный лидер, выступая на совместной выпускной церемонии курсантов офицерских училищ армии Ирана в Университете противовоздушной обороны "Хатам Аль-Анбия".

"Самый большой ущерб, который могут нанести враги какой-либо стране — это подрыв её безопасности. Это как раз то, что они сегодня совершают в ряде стран региона", отметил Верховный Лидер Ирана.

"У врагов были аналогичные замыслы и для Ирана, но иранский народ оказался настороже, и его вооружённые силы своевременно сорвали этот заговор", добавил Айатолла Хаменеи.

По его словам, западные и американские разведслужбы поддерживают некоторые реакционные режимы в регионе в надежде на дестабилизацию региональной обстановки.

Айатолла Хаменеи добавил, что основная задача армий имперских держав состоит в том, чтобы вторгаться, узурпировать и наносить удары по другим странам, тогда как философия и логика вооружённых сил Исламской Республики Иран, хотя и делают акцент на мощной обороне, агрессия никогда не имела и не будет иметь места.

Айатолла Хаменеи также указал на преступления британской, французской и американской армий за последние сто лет на Индийском субконтиненте, в Восточной и Западной Азии, Северной и Центральной Африке.

Кроме того он указал на последовательные поражения сионистского режима против молодёжи ливанской Хизбаллы и палестинского ХАМАС в 33-дневной, 22-дневной и 7-дневной войнах как конкретные примеры.

"Несмотря на колоссальные издержки и признание собственного бессилия, империализм пытается вновь и вновь навязывать свою волю региональным народам".

"Марши Права на возвращение в Газе однажды приведут к возвращению всех палестинцев на их родину", заключил Лидер.

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