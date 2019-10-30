17 тыс. тонн фисташек было собрано в иранском Анаре

Анар является одним из самых плодородных мест в стране для выкрашивания фисташек.

По словам губернатора, скоро в городе пройдет мероприятие по сбору фисташек.

"Также на полях празднования проходят выставки сельскохозяйственной продукции, оборудования и техники, изделий кустарного промысла и продуктов питания, а также выставка фисташковых изделий в 39 стендах", - отметил он.

Анар расположен в 2 км к северу Кермана на границы провинций Йезд и Керман.

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