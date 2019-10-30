30 окт. 2019 г., 13:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83535403
0 Persons

17 тыс. тонн фисташек было собрано в иранском Анаре

17 тыс. тонн фисташек было собрано в иранском Анаре

Керман, 30 октября, ИРНА - По словам губернатора города Анара Али Зехруди, несмотря на колебания температуры и воздуха, с 20 тыс. гектаров ферм города в этом году было собрано около 17 тыс. тонн фисташек.

Анар является одним из самых плодородных мест в стране для выкрашивания фисташек.

По словам губернатора, скоро в городе пройдет мероприятие по сбору фисташек.

"Также на полях празднования проходят выставки сельскохозяйственной продукции, оборудования и техники, изделий кустарного промысла и продуктов питания, а также выставка фисташковых изделий в 39 стендах", - отметил он.

Анар расположен в 2 км к северу Кермана на границы провинций Йезд и Керман.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 7 =