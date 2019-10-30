30 окт. 2019 г., 13:36
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News Code: 83535357
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Иранские издатели примут участие в 13-й Туркменской книжной ярмарке

Иранские издатели примут участие в 13-й Туркменской книжной ярмарке

Тегеран, 30 октября, ИРНА - Издатели Ирана будут активно участвовать в 13-й Туркменской книжной ярмарке и международной конференции Туркменистана "Книга ― путь к сотрудничеству и развитию".

В Ашхабаде 5–6 ноября 2019 года планируется провести XIII Международную книжную выставку-ярмарку и научную конференцию «Книга ― путь к сотрудничеству и развитию». Данный вопрос обсуждался на прошедшем 18 октября заседании туркменского правительства.

В 13-й Международной книжной ярмарке Туркменистана примут участие такие страны, как Россия, Германия, Украина, Азербайджан, Франция, Казахстан, Польша, Корея, Албания, Турция, США, Румыния, Армения, Киргизстан и Китай. Впервые участвуют семь издателей из Ирана.

Попутно  будет проведена научная конференция "Книга ― путь к сотрудничеству и развитию", а лекторы из разных стран, включая Исламскую Республику Иран, представят свои статьи.

Как ожидается, в масштабной экспозиции примут участие 72 компании из 20 стран, а также представители издательско-типографских служб и профильных вузов. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

На полях выставки-ярмарки планируется организовать творческие встречи отечественных и зарубежных прозаиков и поэтов с читателями, дискуссии за «круглым столом» и другие мероприятия. Организаторы форума – Торгово-промышленная палата и Государственная издательская служба Туркменистана.

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