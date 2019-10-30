30 окт. 2019 г., 13:25
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News Code: 83535313
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Скульпторы 10 стран примут участие в симпозиуме в Иране

Скульпторы 10 стран примут участие в симпозиуме в Иране

Тегеран, 30 октября, ИРНА - 9-й Международный симпозиум скульптур будет открыт в Тегеране с участием 10 международных художников, - сказал заместитель директора Организация благоустройства территории Тегерана Моджтаба Мусави.

"По мнению жюри международного симпозиум 178 9 участников из 58 стран, были отобраны 10 художников-скульпторов", - сказал он.

Как отметил он, из отечественных художников также были отобраны 5 работ для участия в симпозиуме.

В симпозиуме примут участие художники из Франции, Словении, Тайваня, Болгарии, Китая, Аргентины, Беларуси, Индии, Боливии и Перу.

9-й Тегеранский международный симпозиум скульптур будет проходить в Тегеране в течение 24 дней с 2 ноября по 25 декабря.

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