Скульпторы из 10 стран примут участие в симпозиуме в Иране

"По решению жюри международного симпозиума, из 178 участников из 58 стран отобрано 10 скульпторов", сказал он.

Как он отметил, среди работ иранских скульпторов для участия в симпозиуме отобрано 5 работ.

В симпозиуме примут участие скульпторы из Франции, Словении, Тайваня, Болгарии, Китая, Аргентины, Беларуси, Индии, Боливии и Перу.

9-й Тегеранский международный симпозиум скульптур будет проходить в Тегеране в течение 24 дней с 2 ноября по 25 декабря.

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