30 окт. 2019 г., 13:25
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News Code: 83535313
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Скульпторы из 10 стран примут участие в симпозиуме в Иране

Скульпторы из 10 стран примут участие в симпозиуме в Иране

Тегеран, 30 октября, ИРНА - 9-й Международный симпозиум скульптур пройдёт в Тегеране с участием 10 всемирно известных скульпторов, как заявил заместитель директора Организация благоустройства территории Тегерана Моджтаба Мусави.

"По решению жюри международного симпозиума, из 178  участников из 58 стран отобрано 10 скульпторов",  сказал он.

Как он отметил, среди работ иранских скульпторов для участия в симпозиуме отобрано 5 работ.

В симпозиуме примут участие скульпторы из Франции, Словении, Тайваня, Болгарии, Китая, Аргентины, Беларуси, Индии, Боливии и Перу.

9-й Тегеранский международный симпозиум скульптур будет проходить в Тегеране в течение 24 дней с 2 ноября по 25 декабря.

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