Экспорт ремесленных изделий из иранского Илама в Ирак удвоился

"В течение этого периода в Ирак было поставлено ремесленных изделий на сумму более 12 млн. долларов США, что показывает увеличение экспорта на 6 млн. долларов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", сказал чиновник в интервью ИРНА.

Он назвал среди основных экспортных товаров войлок, который поставляется через границу Мехран в Ирак.

"Согласно статистическим данным, полученным от таможни провинции Илам, за первые шесть месяцев этого года в Ирак экспортировались различные товары, и ремесленные изделия были наиболее важными наименованиями экспорта", добавил он.

"В настоящее время в провинции производятся 33 вида ремесленных изделий, включая безворсовые ковры-гилим, мозаику, гончарные изделия, тканые товары, одежду, стеклянные украшения, драгоценные камни и т.д.", указал он.

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