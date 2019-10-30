30 окт. 2019 г., 10:39
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News Code: 83534916
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Экспорт ремесленных изделий из иранского Илама в Ирак удвоился

Экспорт ремесленных изделий из иранского Илама в Ирак удвоился

Илам, 30 октября, ИРНА - Гендиректор Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму иранской провинции Илам Абдолмалек Шанбезаде заявил, что экспорт изделий кустарного промысла в Ирак за первые шесть месяцев этого года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В течение этого периода в Ирак было поставлено ремесленных изделий на сумму более 12 млн. долларов США, что показывает увеличение экспорта на 6 млн. долларов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", сказал чиновник в интервью ИРНА.

Он назвал среди основных экспортных товаров войлок, который поставляется через границу Мехран в Ирак.

"Согласно статистическим данным, полученным от таможни провинции Илам, за первые шесть месяцев этого года в Ирак экспортировались различные товары, и ремесленные изделия были наиболее важными наименованиями экспорта",  добавил он.

"В настоящее время в провинции производятся 33 вида ремесленных изделий, включая безворсовые ковры-гилим, мозаику, гончарные изделия, тканые товары, одежду, стеклянные украшения, драгоценные камни и т.д.", указал он.

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