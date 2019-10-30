30 окт. 2019 г., 10:38
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News Code: 83534913
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117,5 тонны шафрана было экспортировано из иранского Хорасана Разави

117,5 тонны шафрана было экспортировано из иранского Хорасана Разави

Мешхед, 30 октября, ИРНА - В первой половине этого года из иранской провинции Хорасан Разави было поставлено в другие страны 117,5 тонны шафрана, как заявил руководитель Организации сельскохозяйственного джихада Хорасана Разави Мохаммад Реза Орани.

"Такой объём экспорта шафрана - стратегического продукта - из провинции Хорасан Разави показывает однопроцентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", сказал он.

По его словам, в первой половине прошлого года из провинции было экспортировано в зарубежные страны 115 тонн шафрана.

Шафран экспортируется примерно в 50 стран мира, включая европейские страны и страны Персидского залива.

Традиции выращивания этой специи в Иране больше 3000 лет. Крупнейшим производителем этого продукта в мире являются провинции Хорасан Разави и Южный Хорасан, расположенные на северо-востоке Ирана. В мире ежегодно производят всего около 430 тонн шафрана, и около 400 тонн (90%) – в Иране.

Самую дорогую специю в мире выращивают также в Индии, Афганистане, Греции, Испании, Италии, Марокко, Китае и Азербайджане. Однако их шафран не может конкурировать по качеству с иранским.

Покупателями этой дорогостоящей иранской пряности стали более  40 стран мира. Основными покупателями иранского шафрана, на долю которых приходится 77% от общего объёма экспортируемой пряности, являются Испания, Вьетнам, Катар и ОАЭ.

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