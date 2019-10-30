117.5 тонны шафрана было экспортировано из иранского Хорасан Разави

"Такой объем экспорта шафранового стратегического продукта из Хорасана Разави показывает однопроцентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказал он.

По его словам, в первой половине прошлого года 115 тонн шафрана из провинции было экспортировано в зарубежные страны.

Шафран экспортируется примерно в 50 стран мира, включая европейские страны и страны Персидского залива.

Традиции выращивания этой специи в Иране составляют больше 3000 лет. Крупнейшим производителем этого продукта в мире являются провинции Хорасан Разави и Южный Хорасан, расположенные на северо-востоке Ирана. В мире ежегодно производят всего около 430 тонн шафрана, и около 400 тонн (90%) этого – в Иране.

Самую дорогую специю в мире выращивают также в Индии, Афганистане, Греции, Испании, Италии, Марокко, Китае и Азербайджанской Республике. Однако их шафран не может конкурировать по качеству с иранским.

Покупателями иранской дорогостоящей пряности стали более чем 40 стран мира. Основными покупателями иранского шафрана, на долю которых приходится 77% от общего объема экспортируемой пряности, являются Испания, Вьетнам, Катар и ОАЭ.

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