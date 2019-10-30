СМИ: самых больших успехов Иран достиг в условиях санкций

Как пишет издание, в отличие от предыдущих лет, Иран не только повысил самообеспеченность в производстве бензина, но и увеличил экспорт этого продукта в условиях санкций.

Нефтеперерабатывающий завод Persian Gulf Star Oil получает запасы газа непосредственно из Южного Парса, и несмотря на значительные перемены в настроениях зарубежных партнёров, добыча газа в Южном Парсе соответствует краткосрочной цели Ирана - добывать не менее 1 миллиарда кубометров в день.

По данным издания, Тегеран всё ещё изучает бензиновые проекты в надежде новой отмены санкций США. Проект, реализованный спустя два с половиной года после подписания ядерной сделки, позволил Ирану удовлетворить не менее 10% потребностей в дизельном топливе и бензине Южной Европы и стать крупнейшим производителем бензина на Ближнем Востоке.

Согласно анализу цен на нефть и учитывая то, что Соединённые Штаты покидают Ближний Восток, Тегеран хочет использовать оставшееся время до того, как будут сняты санкции. Тегеран также считает, что европейские компании могли бы сотрудничать с иранцами ещё до отмены санкций на первом этапе.

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