30 окт. 2019 г., 10:26
Journalist ID: 2388
News Code: 83534886
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СМИ: самых больших успехов Иран достиг в условиях санкций

СМИ: самых больших успехов Иран достиг в условиях санкций

Тегеран, 30 октября, ИРНА - Хотя международное сообщество считает, что санкции США могут помешать Ирану на пути к экономическому росту, Иран достиг больших успехов в самообеспечении в самые критические моменты действия санкций. Об этом объявил сайт Oil Price.

Как пишет издание, в отличие от предыдущих лет, Иран не только повысил самообеспеченность в производстве бензина, но и увеличил экспорт этого продукта в условиях санкций.

Нефтеперерабатывающий завод Persian Gulf Star Oil получает запасы газа непосредственно из Южного Парса, и несмотря на значительные перемены в настроениях зарубежных партнёров, добыча газа в Южном Парсе соответствует краткосрочной цели Ирана - добывать не менее 1 миллиарда кубометров в день.

По данным издания, Тегеран всё ещё изучает бензиновые проекты в надежде новой отмены санкций США. Проект, реализованный спустя два с половиной года после подписания ядерной сделки, позволил Ирану удовлетворить не менее 10%  потребностей в дизельном топливе и бензине  Южной Европы и стать крупнейшим производителем бензина на Ближнем Востоке.

Согласно анализу цен на нефть и учитывая то, что Соединённые Штаты покидают Ближний Восток, Тегеран хочет использовать оставшееся время до того, как будут сняты санкции. Тегеран также считает, что европейские компании могли бы сотрудничать с иранцами ещё до отмены санкций на первом этапе.

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