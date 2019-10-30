30 окт. 2019 г., 09:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83534831
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Иран подчеркнул единство ливанских племён и политических партий

Иран подчеркнул единство ливанских племён и политических партий

Тегеран, 30 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран делает акцент на необходимости единства всех ливанских племён, партий и лиц.

Учитывая нынешнюю ситуацию в Ливане, особенно после отставки премьер-министра Ливана Саада Харири, Мусави заявил:"Мы надеемся, что ливанская нация и правительство успешно переживут этот критический период".

"Исламская Республика Иран подчёркивает необходимость единства всех ливанских племён, партий и лиц в целях поддержания стабильности и безопасности в стране и удовлетворения законных требований ливанского народа в мирной обстановке", указал он.

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