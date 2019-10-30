Зариф: Иран присутствует в Сирии по просьбе Дамаска

"Мы будем в Сирии до тех пор, пока этого хотят сирийское правительство и народ", - сказал Зариф.
По словам Зарифа " Иран и Россия находятся на сирийской земле по просьбе правительства Дамаска".
Ранее главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммада Джавада Зарифа, Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу встретились в Женеве по итогам встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Страны-гаранты Астанинского формата подтвердили решимость оказывать поддержку работе Конституционного комитета Сирии.
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