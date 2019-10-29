Зариф: территорию Сирии должно контролировать правительство САР

"Мы считаем, что территория Сирии должна быть под контролем правительства Сирии, военных сил Сирии, именно они должны быть ответственны за безопасность Сирии и приграничных государств Сирии. И мы считаем, что не должно быть никакой угрозы сирийским соседям, которая исходила бы с сирийской территории", сказал Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Турции, России и спецпосланником генсекретаря ООН Гейром Педерсеном в Женеве.

Иранский глава МИД также отметил, что Иран намерен сохранить военное присутствие в Сирии до тех пор, пока это потребуется сирийскому правительству. "Иран и Россия находятся там (в Сирии) по приглашению правительства, и мы будем оставаться там настолько долго, насколько сирийское правительство нам позволит", рассказал он.

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