30 окт. 2019 г., 00:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83534603
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Зариф: территорию Сирии должно контролировать правительство САР

Зариф: территорию Сирии должно контролировать правительство САР

Тегеран, 30 октября. ИРНА — Правительство и военные Сирии должны контралировать всю территорию страны, быть ответственны за ее безопасность и приграничных государств, считает глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы считаем, что территория Сирии должна быть под контролем правительства Сирии, военных сил Сирии, именно они должны быть ответственны за безопасность Сирии и приграничных государств Сирии. И мы считаем, что не должно быть никакой угрозы сирийским соседям, которая исходила бы с сирийской территории", сказал Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Турции, России и спецпосланником генсекретаря ООН Гейром Педерсеном в Женеве.

Иранский глава МИД также отметил, что Иран намерен сохранить военное присутствие в Сирии до тех пор, пока это потребуется сирийскому правительству. "Иран и Россия находятся там (в Сирии) по приглашению правительства, и мы будем оставаться там настолько долго, насколько сирийское правительство нам позволит", рассказал он.

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