Иран, Россия и Турция поддержат работу Конституционного комитета Сирии

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Ирана, России и Турции Мохаммада Джавада Зарифа, Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу по итогам встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в женеве.

"Подтвердили решимость оказывать поддержку работе Конституционного комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии для обеспечения его устойчивой и эффективной работы", говорится в заявлении.

Министры также подтвердили, что Россия, Иран и Турция выступают за территориальную целостность и суверенитет Сирии. "Подтвердили неизменную приверженность стран-гарантов Астанинского формата суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также отметили, что эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон. Подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории", отмечается в заявлении.

"Приветствовали создание Конституционного комитета и его созыв 30 октября 2019 года в Женеве при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата и во исполнение решений Конгресса национального сирийского диалога (КСНД) в Сочи, а также выразили благодарность спецпосланнику Генсекретаря ООН по Сирии за его усилия", говорится в нем.

"Выразили убеждение, что запуск Конституционного комитета доказывает, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", говорится в заявлении.

"Высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", указали министры.

"Подчеркнули важность продвижения более широкого процесса урегулирования в целях увеличения гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий и дискриминации, содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, а также установления доверия между сирийскими сторонами", отмечается в документе.

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