Главы МИД Ирана, России и Турции проводят встречу со спецпосланникон ООН по Сирии

Тегеран, 29 октября. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят встречу со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Как следует из сообщения внешнеполитического ведомства Ирана во время переговоров стороны обсудят запуск сирийского Конституционного комитета, который начнет работу в среду, 30 октября.

Министры проводят совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Женеве.

Отметим, что ранее главы МИД Ирана, России и Турции провели встречу в астанинском формате в Женеве. Кроме того, ранее Зариф провел переговоры с российским коллегой.

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