МВФ улучшил прогноз ВВП Ирана в 2020 году

МВФ прогнозирует падение ВВП Ирана в 2019 году на 9,5%. В апреле фонд прогнозировал снижение ВВП страны на 6%. Прогноз на 2020 год также изменен. Теперь МВФ считает, что рост экономики республики в будущем году будет нулевым.

Таким образом, несмотря на санкции США объем ВВП Ирана за 2020 год по сравнению с 2019 годом может вырасти на 5$ млрд, составив $463 млрд.

В докладе отмечается, что уровень инфляции в Иране по итогам текущего года составит 35,7%, а в 2020-м снизится до 31%.

Согласно прогнозам МВФ, по итогам 2019 года объем экспорта из Ирана составит $60,3 млрд. В 2020 году МВФ прогнозирует спад экспорта до $55,5 млрд.

МВФ также прогнозирует сокращение импорта товаров и услуг в отчетный период. Так, по прогнозам фонда, импорт Ирана в 2019 году составит $73,3 млрд, в 2020 году — $71,7 млрд.

Вместе с тем, по данным МВФ, ненефтяной экспорт Ирана в 2020 году вырастет на 1,2% - в 2019 году показатель составил -4,2.

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