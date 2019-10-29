29 окт. 2019 г., 17:47
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Министр: Иран нейтрализовал 33 миллиона кибератак

Министр: Иран нейтрализовал 33 миллиона кибератак

Тегеран, 29 октября. ИРНА — За прошедший год Иран успешно отразил 33 миллиона кибератак, заявил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми на министерской встрече группы Мюнхенской конференции по безопасности в Катаре.

"В качестве одной из жертв кибератак, Тегеран модернизировал свою защиту от кибератак посредством комплексной системы «Дежфа», при помощи которой за минувший год отразил 33 миллиона кибератак", цитирует Азари Джахроми пресс-служба министерства информационных и коммуникационных технологий Ирана.

Он рассказал, что комплексная система «Дежфа» состоит из 10 отдельных, но взаимосвязанных систем, которые в значительной степени защищают страну от кибератак.

"Сегодня киберугрозы угрожают безопасности граждан и широкому спектру услуг, связанных с жизнью граждан", заметил министр.

"Односторонность и санкции представляют угрозу международной кибербезопасности, а использование многосторонних механизмов является решением проблем кибербезопасности во всем мире", заключил Азари Джахроми.

Отметим, что заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, проходит 28, 29 октября в Катаре.

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