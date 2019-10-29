Министр: Иран нейтрализовал 33 миллиона кибератак

"В качестве одной из жертв кибератак, Тегеран модернизировал свою защиту от кибератак посредством комплексной системы «Дежфа», при помощи которой за минувший год отразил 33 миллиона кибератак", цитирует Азари Джахроми пресс-служба министерства информационных и коммуникационных технологий Ирана.

Он рассказал, что комплексная система «Дежфа» состоит из 10 отдельных, но взаимосвязанных систем, которые в значительной степени защищают страну от кибератак.

"Сегодня киберугрозы угрожают безопасности граждан и широкому спектру услуг, связанных с жизнью граждан", заметил министр.

"Односторонность и санкции представляют угрозу международной кибербезопасности, а использование многосторонних механизмов является решением проблем кибербезопасности во всем мире", заключил Азари Джахроми.

Отметим, что заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, проходит 28, 29 октября в Катаре.

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