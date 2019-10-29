В Дохе стартовало заседание группы Мюнхенской конференции по безопасности с участием Зарифа

В нем принимают участие порядка 80 политиков, экспертов и представителей международных организаций и гражданского общества, в том числе глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Министр иностранных дел Ирана в понедельник прибыл в Доху для участия в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Зариф примет участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которое пройдет 28, 29 октября в Катаре.

По словам Мусави, Зариф обсудит в Дохе региональные вопросы, в том числе последние события в зоне Персидского залива.

Иранский глава МИД на полях заседания провел ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом иракского Курдистана Нечирваном Барзани, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани, а также председателем комитета Бундестага по внешней политике Норбертом Реттгеном.

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