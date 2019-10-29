Археологи обнаружили руины древнего поселения возрастом 70 тыс. лет в Иране

"Археологи обнаружили останки людей в пещере Сархе в провинции Альборз на севере Ирана возрастом около 70 тысяч лет", сказала Касидиан.

Она отметила, что находка, подтверждающая существование поселения в пещере представляет ценную информацию из эпохи среднего палеолита.

По словам главы группы археологов, в пещере были найдены разные предметы, в основном каменные орудия, и это первое поселение эпохи среднего палеолита, обнаруженное в регионе Альборз.

Касидиан также упомянула, что ранее подобные поселения были обнаружены на западе Ирана, в частности в провинциях Керманшах и Лурестан.

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