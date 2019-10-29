Иран подверг критике СБ ООН за неспособность противостоять действиям Израиля

"При полном иммунитете и поддержке ряда западных стран израильский режим продолжает свои жестокие действия и незаконную политику", заявил Аль-Хабиб во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке, а также ситуации в Палестине.

По словам Аль-Хабиба, Совбез ООН принял более 2500 резолюций, 365 из которых полностью или частично посвящены палестинскому вопросу

Он отметил, что израильский режим держит под оккупацией территории Палестины, Ливана и Сирии. "Последний пример — это неоднократные нарушения суверенитета и территориальной целостности Ливана и Сирии", подчеркнул он.

Заместитель постпреда Ирана при ООН также указал на распространение сионистским режимом оружия массового уничтожения. "Этот режим отвергает любое присоединение к международным договорам и беспощадно угрожает уничтожением одной из стран региона с помощью ядерного оружия", заключил он.

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