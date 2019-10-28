Зариф прибыл в Катар для участия в заседании группы Мюнхенской конференции

Ранее в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Зариф примет участие в заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которое пройдет 28, 29 октября в Катаре.

По словам Мусави, Зариф обсудит в Дохе региональные вопросы, в том числе последние события в зоне Персидского залива.

23 октября, в оргкомитете конференции сообщили, что участвовать в этой встрече согласились порядка 80 политиков, экспертов и представителей международных организаций и гражданского общества из арабского мира, ЕС и других регионов мира.

"На встрече в Дохе будут присутствовать эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Тавакуль Карман, спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс", уточнили в оргкомитете.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409