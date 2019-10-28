Польша намерена развивать отношения с Ираном во всех сферах

Войцех Унольт во время переговоров с губернатором Бендер-Энзели Исмаилом Хейдари Азадом выразил признательность жителей порта Энзели за гостеприимство, и за то, что приняли у себя 77 лет назад столь большое количество польских беженцев во время второй мировой войны.

Он указал на предложение иранской стороны объявить Бендер-Энзели и один из портовых городов Польши городами-побратимами, заявив, что Польша приветствует любую возможность для расширения двустороннего сотрудничества в экономической, политической, культурной и туристической сферах.

Поверенный в делах Польши в Тегеране отметил, что уже города Краков (Польша) и Исфахан (Иран) объявлены городами-побратимами. Что касается порта Энзели, то этот портовый город и один из портовых городов Польши на берегах Балтийского моря могут быть объявлены городами-побратимами.

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