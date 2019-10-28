28 окт. 2019 г., 16:35
Journalist ID: 2177
News Code: 83533713
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Британский посол заявил, что Лондон привержен ядерной сделке

Британский посол заявил, что Лондон привержен ядерной сделке

Тегеран, 28 октября. ИРНА — Посол Великобритании в Тегеране Роб Мак Эйр заявил, что Лондон продолжит соблюдать условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке даже после выхода Великобритании из Евросоюза.

"Существует много проблем, но мы останемся привержены выполнению своих обязательств по СВПД, даже когда мы покинем Европейский Союз", заявил британский посол в Тегеране.

"Недавно я встретился со специалистами из Великобритании, которые прибыли в Тегеран для завершения работ по модернизации ядерного реактора в Араке", сказал Мак Эйр.

По его словам, продолжение работ британских и китайских ядерщиков по модернизации тяжеловодного реактора в Араке является свидетельством того, что СВПД ещё работает даже после выхода из него США.

Британский посол напомнил, что после выхода Вашингтона из соглашения работа по модернизации осуществляется специалистами из Великобритании и Китая.

Ранее 14 октября посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что группа британских специалистов отправилась в Иран для дальнейшей модернизации реактора в Араке.

Отметим, что одним из положений СВПД по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

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