Британский посол заявил, что Лондон привержен ядерной сделке

"Существует много проблем, но мы останемся привержены выполнению своих обязательств по СВПД, даже когда мы покинем Европейский Союз", заявил британский посол в Тегеране.

"Недавно я встретился со специалистами из Великобритании, которые прибыли в Тегеран для завершения работ по модернизации ядерного реактора в Араке", сказал Мак Эйр.

По его словам, продолжение работ британских и китайских ядерщиков по модернизации тяжеловодного реактора в Араке является свидетельством того, что СВПД ещё работает даже после выхода из него США.

Британский посол напомнил, что после выхода Вашингтона из соглашения работа по модернизации осуществляется специалистами из Великобритании и Китая.

Ранее 14 октября посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что группа британских специалистов отправилась в Иран для дальнейшей модернизации реактора в Араке.

Отметим, что одним из положений СВПД по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

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