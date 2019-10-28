31 иранский университет попал в число лучших университетов мира по версии U.S. News

Согласно отчёту Иранского института информационных наук и технологий, по версии 2020 года U.S. News & World Report, 31 иранский университет входят в число лучших университетов мира.

При этом, список включает в себя Тегеранский университет, Университет Азад, Университет имени Шарифа, Исфаханский промышленный университет, Тегеранский медицинский университет, Университет Амир Кабир, Бабольский университет Ноширвани, Университет Тарбиат Модаррес, Тебризский университет, Ширазский университет, Мешхедский университет медицинских наук, Научно-технологический университет Ирана, Университет Фирдоуси, Университет Шахидп Бехешти, Университет медицинских наук Ирана, Университет Кашана, Университет медицинских наук Исфахана, Семнанский университет, Ясуджский университет, Йаздский университет, Гилянский университет, Университет медицинских наук Тебриза, Университет Саханд, Университет Рази, Исфаханский университет, Университет Бахонара Кермана, Университет медицинских наук Шираза, Университет Абу-Али Ибн Сины, Университет медицинских наук Бикиятуллах, Урмийский университет, Мазандеранский университет.

U.S. News & World Report — американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне. Наряду с изданиями Time и Newsweek, на протяжении многих лет он был одним из ведущих еженедельников, уделявшим повышенное внимание политическим и экономическим новостям, а также статьям о здравоохранении и образовании. В последние годы журнал стал особенно известен своей системой ранжирования и ежегодными отчётами об американских колледжах, университетах, школах и медицинских центрах.

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