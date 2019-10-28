28 окт. 2019 г., 11:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83533147
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До апреля следующего года в Иране откроются 10 новых плотин

До апреля следующего года в Иране откроются 10 новых плотин

Тегеран, 28 октября, ИРНА - Во втором полугодии будут открыты 10 плотин в 6 провинциях Ирана, что в общей сложности обеспечит 745 млн. кубических метров воды для питья, сельского хозяйства и промышленности.

Эксплуатация этих плотин обеспечит восемь млн. кубометров воды в промышленности, 698 млн. кубометров для сельского хозяйства и 41 млн. кубометров воды в области питьевой воды. Проекты также обеспечивают питьевой водой два города с населением в полторы тысячи человек.

Во втором квартале этого года в 31 провинциях будут введены в эксплуатацию 227 проектов на сумму 33 тыс.174 млрд. туманов. Средний объем инвестиций в каждой провинции также составляет одна тыс. млрд. туманов.

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